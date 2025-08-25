Acuchillan ciudadano esta mañana en el caserío Santa Rita de Cabo Rojo

by

CABO ROJO: Un hombre fue acuchillado a las 6:54 de la mañana del lunes, en hecho ocurridos en el estacionamiento del residencial Santa Rita de esta municipalidad del Oeste.

Según el informe de las autoridades, se recibió una llamada desde el CDT de Cabo Rojo alertando sobre una persona llegó con una herida de arma blanca en el cuello.

La pesquisa de la agente Edna Rodríguez, del cuartel de Cabo Rojo, reveló que Christopher Martínez Figueroa, de 29 años, iba a abrir la puerta de su vehículo, cuando alguien lo agredió con una navaja, ocasionándole una herida abierta en el cuello.

Éste fue trasladado a otro hospital, desconociéndose su condición.

La investigación está a cargo de agentes de la División de Homicidios de Mayagüez.