Acuchillan individuo ayer en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Un hombre sufrió varias heridas de cuchillo, en hechos reportados a las 6:40 de la tarde del jueves en la calle Pascual Castillo del barrio Río Hondo en la Sultana del Oeste.

En circunstancias que se encuentran bajo pesquisa, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre una agresión grave, en la que un hombre no identificado en el informe policíaco sufrió varias heridas abiertas.

El perjudicado fue transportado a un hospital, desconociéndose su condición.

Agentes del cuartel de Mayagüez investigaron de forma preliminar y refirieron el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.