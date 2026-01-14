Acusan anciano de Hormigueros por presunto fraude a empresa de su familia

by

MAYAGÜEZ: Como José A. Toro Colón, de 76 años, residente en Hormigueros, fue identificado el hombre que enfrenta ocho denuncias por fraude y apropiación ilegal agravada, por hechos presuntamente ocurridos entre 2010 y 2022 contra las empresas de su familia.

El agente Omar D. Santos González, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, sometió los cargos contra el septuagenario.

Se alega que Toro Colón fungía como administrador y presidente de las juntas de directores de las empresas Bubalis Administration y Yama Consulting; y que supuestamente usó su posición para ejecutar un esquema fraudulento a través de “transacciones no autorizadas, el pago de gastos personales y familiares, reembolsos duplicados, sobrepagos salariales, así como el cobro de dividendos y bonificaciones sin autorización”.

También le imputan “que incluyó a familiares en la nómina por servicios que no fueron prestados”.

El fraude de más de una década pudiera ascender a más de $1.7 millones. Pero, se dijo que, en la fase inicial del proceso, la prueba recopilada suma aproximadamente $342 mil durante el periodo en cuestión.

El juez Luis F. Padilla Galiano halló causa probable para arresto en dos cargos por apropiación ilegal agravada y seis por fraude, imponiendo una fianza de $8 mil, que pagó a través de un fiador privado.

La vista preliminar será el 3 de febrero.