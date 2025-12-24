Acusan por asesinato a autores de robo domiciliario en Isabela

by

AGUADILLA: Agentes de la División de Homicidios de Aguadilla radicaron acusaciones por los delitos de asesinato en primer grado, violaciones a la Ley de Armas, amenaza y escalamiento agravado contra Jonathan Pellot Arocho, de 26 años; y Jacksell Díaz Rodríguez, de 18; vecinos de Isabela.

Se alega que el pasado 25 de noviembre, a las 10:00 p.m., cuatro individuos irrumpieron en el hogar de Luis Ángel Del Castillo Guevara, en la avenida Agustín Ramos Calero en el barrio Calero de Isabela, con la intención de cometer un robo domiciliario.

El perjudicado regresó a su hogar y fue atacado por uno de los individuos, que lo agredió con la culata de un arma de fuego, causándole una herida abierta en la cabeza.

Durante el forcejeo, este dispara el arma de fuego, resultando herido uno de los asaltantes, identificado como Marcelo Acevedo Colón, de 16 años, quien resultó con una herida de bala en el lado derecho de la pelvis. Acevedo Colón fue atendido en el Hospital San Carlos de Moca, donde, aproximadamente a las 11:00 de la noche, se certificó su muerte.

Como parte de la investigación, el agente Miguel Chaparro logró recopilar evidencia testifical y documental, identificando a los responsables.

La fiscal Belinda Brignoni ordenó presentar las denuncias. El juez Orlando Avilés Santiago encontró causa probable para arresto contra Díaz Rodríguez, y le impuso una fianza de $500 mil, que no prestó, quedando sumariado en prisión.

En el caso de Pellot Arocho, se halló causa probable para arresto en ausencia, y se le señaló una fianza de $700 mil y se expidió una orden para detenerlo.

La vista preliminar será el 8 de enero de 2026.