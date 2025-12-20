Acusan por supuesto “maltrato” a septuagenario contra su madre de 93 años

by

LAJAS: Cargos por maltrato a una persona de edad avanzada fueron sometidos contra Domingo Lugo Ortiz, de 71 años, residente en Lajas, al que se le imputa que este pasado 6 de diciembre, presuntamente con voz agresiva e insultándola con palabras soeces, quería obligar a su madre de 93 años a que fuera a un hospital por unas picadas de hormiga que la dama presentaba.

Se alega que los hechos ocurrieron en la residencia de la perjudicada de 93 años.

El agente José E. Pérez Rivera y el sargento Ariel Rodríguez Valentín, del cuartel de Lajas, consultaron con la fiscal Wandie Camacho Santiago, quien instruyó radicar las denuncias.

La juez Jessica Rodríguez Maldonado determinó causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $30 mil, que Lugo Ortiz no presto, quedando sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar será el 30 de diciembre.