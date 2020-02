Alcalde de Maricao admite que se intimidó con El León Fiscalizador

by

MARICAO: El alcalde Gilberto Pérez Valentín alegó que “temió por su seguridad” cuando el videobloguero Lorenzo “Enzo” Delgado Torres, conocido como “El León Fiscalizador” le hizo un acercamiento el viernes en la tarde sin saber que de quién se trataba mientras hacía una transmisión en directo a través de la red social Facebook.

A pesar de que en el video claramente se ve que acercamiento de Delgado Torres fue uno respetuoso, el alcalde optó por mentirle al influencer diciendo que el alcalde “no estaba por aquí”.

En declaraciones escritas “justificando” su acción, dijo se negó a sí mismo dizque “por cuestiones de seguridad”.

A pesar de que el rostro de “El León Fiscalizador” es conocido en las redes sociales; y a raíz del escándalo de los suministros encontrados en un almacén de La Guancha en Ponce, su nombre y su imagen literalmente recorrió el mundo, el alcalde Pérez Valentín alegó que “fue sorprendido por una persona que no conoce, ni sabía las intenciones por las que se estaba acercando”.

“Yo me encontraba trabajando con una brigada municipal, al momento que llegó un extraño y me sorprendió preguntando con cámaras por el alcalde y todos sabemos cómo está la ola de violencia. El que quiera una cita conmigo sabe que en el Municipio de Maricao estoy siempre, se coordina la cita con el personal municipal y la persona se identifica. Llevo años en Maricao desde el 93 y aquí nunca ha llegado nadie de esa forma tan abrupta. La gente que es profesional llama, pide cita y se le atiende, ¿Qué te va a hacer la seguridad de Wanda Vázquez cuando alguien se le acerca de esa forma? Yo soy humilde, mi pueblo es humilde, rico en cultura y tradiciones, aquí todos nos conocemos y todos saben quién es el alcalde. Gran parte de esos documentos ya habían sido decomisados por la Oficina del Contralor y estábamos en espera del Instituto de Cultura para su aprobación. Pero a raíz de la tormenta (huracán María) estaban allí almacenados. Pero los alrededores de los vagones estaban limpios también. Ese caballero forzó la puerta del vagón y entró ilegalmente a una propiedad municipal como mismo el menciona en su video mientras que a su vez en el mismo video aclara yo no iba a hacer nada malo, pues el alcalde de Maricao desconocía las intenciones de este ciudadano”, fue el pretexto que ofreció el alcalde maricaeño.

El León Fiscalizador llegó el viernes hasta Maricao tras recibir confidencias sobre el hallazgo de unos vagones repletos de documentos históricos que se supone estén custodiados y archivados. Se alega que cientos de documentos, que datan hasta del siglo 19, están a expensas de las ratas y las inclemencias del tiempo.

Sobre el asunto, Pérez Valentín alegó en su escrito que la información “no es correcta”.

“Se habían enviado a cerrar los vagones, esperamos respuesta del Instituto de Cultura y evaluábamos un lugar para crear el archivo histórico de nuestro pueblo con algunos de estos y otros que hemos conservado de la historia de nuestro pueblo. Aquí no hay nada que ocultar, la gente de Maricao lo sabe, la gente que me conoce lo sabe. El pueblo de Maricao fue declarado zona de desastre por las agencias federales. No vienen ayudar, pero vienen a señalar ¿Por qué no nos grabó cuando estábamos montando la madera y el zinc para llevarle a una familia que está viviendo en una carpa en el barrio Indiera Alta?”, dijo.