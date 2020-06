Alcalde de San Germán se querella que espían su casa con un “drone”

by

SAN GERMÁN: El alcalde Isidro Negrón Irizarry denunció el sábado que su residencia y la de su hijo han sido sobrevoladas por un vehículo aéreo tripulado a control remoto o “drone”, por lo que se querelló ante las autoridades.

La denuncia la hizo el primer ejecutivo municipal sangermeño a través de su cuenta en la red social “Facebook”. Estas son las expresiones textuales del alcalde Negrón Irizarry:

“Desde hace año y medio por mi casa ha estado sobrevolando un drone. La primera vez hice una querella y lo denuncié públicamente porque no había forma de identificar la persona que lo estaba manejando. Desde hace dos semanas (domingo 7 de junio) volvieron a sobrevolar por la casa de mi hijo y mi casa. En ese entonces no hice querella. Hoy volvieron a hacerlo. En mi casa había alguien de visita y le dio por seguir la trayectoria del drone. Los que lo manejaban estaba frente a Cuebas Auto Parts, frente a Reparto. La persona le preguntó si ellos eran quienes estaban manejando ese drone. Le dijeron que sí, que estaban grabando el rally del candidato Ramos Vélez. Él les cuestionó de porque estaban grabando en Reparto Suris sobre la casa del Alcalde. Ellos le respondieron que tenían licencia para operar el drone y podían grabar donde quisieran, a lo que la persona que estaba en mi casa le dijo que esa licencia no le daba derecho a invadir la privacidad de nadie. Era el mismo drone del 7 de junio. Se copió el número de tablilla del auto. Sale alquilado. Hace par de horas mi hijo y yo radicamos una querella en la Policía Estatal y se ha iniciado una investigación. No estoy acusando a nadie, pero juzgue usted. El tiempo dirá”, cierra la cita de la publicación del alcalde de la Ciudad de las Lomas.