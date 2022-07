Alfredo Ocasio oficializa candidatura para presidir el PNP en Mayagüez (Vídeo)

by

MAYAGÜEZ: Tras múltiples reuniones y consultas, el lunes quedó oficializada la candidatura del abogado mayagüezano Alfredo Ocasio para presidir el comité municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Sultana del Oeste, de cara al proceso interno pautado para el 31 de julio, en el que los militantes novoprogresista de Mayagüez votarán para escoger la directiva de la colectividad a nivel local.

“Mayagüez no aguanta más. Hace poco más de un año participé en un programa radial con un reconocido periodista de esta ciudad. Casi al final de la entrevista, ese periodista me preguntó que, si yo fuese alcalde de Mayagüez, qué haría por la ciudad. Mi respuesta fue que nunca me había planteado se alcalde, pero que si lo fuese comenzaría con la restructuración de las Finanzas del Municipio y luego procedí a dar varias ideas (…) Esa participación generó un gran interés en nuestra comunidad. Desde ese momento los acercamientos no han cesado, las peticiones no se han detenido”, dijo Ocasio durante una conferencia de prensa efectuada en E. Franco y Compañía.

Ocasio dijo que lo mueve el deseo de que el PNP gane en la ciudad de Mayagüez por primera vez en su historia y que no se estén corriendo candidaturas solo para figurar en la papeleta u optar por una posición en una agencia gubernamental a nivel regional.

“La pregunta que se tienen que hacer ahora los mayagüezanos es si quieren seguir con la alternativa que pierde o si van con la alternativa que gana (…) Para poder ganar en el 2024 tenemos que construir un instrumento en que todos los mayagüezanos se sientan identificados y esa es la labor que tenemos que hacer, que es reconstruir el Partido Nuevo Progresista en Mayagüez”, apuntó Ocasio.

Irregularidades en las listas de delegados en Mayagüez

Durante su encuentro con los medios, Ocasio expresó que, tras revisar las listas de delegados y presidentes de barrios y sectores, se topó con la sorpresa de que algunos ni siquiera sabían que eran delegados. “Incluso, en esa lista de delegados había un miembro de (Movimiento) Victoria Ciudadana”, dijo el licenciado Ocasio.

Junto a Ocasio, le acompañan como aspirantes a la vicepresidencia del comité, el profesor retirado Fernando Gaztambide y la licenciada Fabiola Blondet; la doctora Rosario C. Davis Pérez para presidir la Mujeres PNP de Mayagüez; y Netsybe González como coordinadora de los Servidores Públicos.