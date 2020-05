Ampliación del doble asesinato en Añasco… Padrastro había sido fichado en el 2014 por tentativa de asesinato

by

AÑASCO: Una mujer y su hija de 8 años resultaron mortalmente heridas de bala en un incidente ocurrido a las 6:45 de la noche del jueves, en el kilómetro 4.9 de la carretera 109, en el barrio Espino de Añasco.

Las víctimas fueron identificadas como Roseliam Torres Henríquez, de 8 años, y su mamá, Yesenia M. Henríquez Rivera, de 31. Se alega que estaban junto a otras personas mirando un vehículo “todo terreno” o four track, a orillas de la carretera.

Se alega que los disparos se hicieron desde un vehículo en marcha, que supuestamente iban dirigidos a una persona de interés, presuntamente el padrastro de la niña, que permanecía detenido esta noche en la Comandancia de Mayagüez.

Al sujeto le ocuparon una pistola Glock calibre 40, con varios cargadores, y fue identificado por las autoridades como Freddy Charón Valentín, de 27 años. Este individuo había sido fichado en el 2014 por un caso de tentativa de asesinato ocurrido en el barrio Miradero de Mayagüez.

LA CALLE Digital supo que la menor fue alcanzada por los disparos en la cabeza, mientras que la madre también alcanzada por los proyectiles. Ambas fueron trasladadas primero al CDT de Añasco y luego llevadas al Centro Médico de Mayagüez, en el caso de la madre; y la niña al Hospital San Antonio.

Lamentablemente, ambas murieron cuando eran atendidas en esos hospitales. Roseliam había cumplido 8 años este pasado lunes. Un niño, hijo de Yesenia, quedó huérfano.

El caso está en manos del agente Rafael Mercado Ruiz, de la División de Homicidios de Mayagüez, supervisado por el teniente Aníbal Pérez.

Consternado el alcalde de Añasco

Por su parte, el alcalde añasqueño Jorge Estévez Martínez expresó su consternación ante la tragedia.

“Con mucho pesar he recibido la triste noticia del fallecimiento de una joven madre y su hija de 8 años en el barrio Espino del municipio que me honro en dirigir. Al igual que los residentes de mi pueblo, me siento sumamente consternado con lo sucedido. Nunca había ocurrido semejante tragedia en nuestro municipio. Me uno a la pena que embarga a sus familiares y confío que las autoridades puedan esclarecer este lamentable suceso a la mayor brevedad posible”, expresó.

