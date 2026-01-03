[AÑASCO] Bajo fianza sujeto sorprendido disparando en Año Viejo

by

AÑASCO: Libre bajo fianza hasta la vista preliminar quedó Misael José Vélez Candelario, de 34 años, contra quien pesan denuncias por violar la Ley de Armas, tras ser sorprendido disparando un arma de fuego durante la llegada del nuevo año.

Los hechos que se le imputan ocurrieron a las 12:06 de la madrugada del 1 de enero, en una actividad de despedida de año celebrada en el kilómetro 7.6 de la carretera 402, en el barrio Hatillo de Añasco.

El querellante alegó que mientras compartía con su esposa en la actividad, vieron a Vélez Candelario haciendo disparos al suelo. Al éstos reclamarle por estar disparando, en el informe policíaco se indica que el individuo se justificó diciendo que estaba disparando al piso. Las campañas gubernamentales y de organizaciones privadas destacaban “no disparar al aire”.

Inicialmente, Vélez Candelario fue entrevistado por agentes del cuartel de Añasco, a quienes les indicó que poseía licencia de armas para una pistola Glock, modelo 19, calibre 9mm, que fue ocupada para investigación; así como un cargador con 15 balas y la licencia de armas.

El agente Jonathan Matías Rodríguez investigó junto a la sargento Idania López Pérez, que consultaron con el fiscal Diego Velázquez, quien ordenó radicar cargos por disparar o apuntar un arma de fuego.

La juez Noricelis Rosado Santiago, halló causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $2 mil, que fue prestada a través de un fiador privado, quedando en libertad con un grillete electrónico hasta la vista preliminar, que fue señalada para el 16 de enero, a las 9:00 de la mañana.