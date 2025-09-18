Anciano de 94 asesinado en medio de robo domiciliario en San Sebastián

by

SAN SEBASTIÁN: Un anciano de 94 años murió en medio de un robo domiciliario reportado a las 6:34 de la mañana del jueves en el sector Palmarito del Pepino.

Agentes de la División de Homicidios de Aguadilla investigan la escena, en una vivienda localizada en la carretera PR-450.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades.

El cuerpo sin vida del nonagenario, que no ha sido identificado, fue hallado en el patio de la residencia presentando signos de violencia.

El agente Miguel Chaparro, de Homicidios, está a cargo de la pesquisa.