[ANOCHE] Robo en gasolinera de Peñuelas

by

PEÑUELAS: Las autoridades policíacas dieron cuenta de un robo ocurrido a las 9:34 de la noche del lunes en la gasolinera Total, localizada en el barrio Tallaboa de esta municipalidad del Sur.

Según el empleado, cuando iba a sacar la basura, se topó con dos individuos armados y vestidos con ropa negra.

Uno de los asaltantes portaba un arma larga y el otro una pistola. Mediante amenaza lo despojaron de $1,239 en efectivo que estaban en la caja registradora.

Los asaltantes huyeron en una guagua Hyundai Santa Cruz de 2024, tablilla 1144121, propiedad del querellante.

La querella fue referida a la División de Robos de Ponce.