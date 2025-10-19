Arrestan sujeto por maltratar a sus padres en Rincón

by

RINCÓN: Denuncias por maltrato a personas de edad avanzada fueron sometidos contra Luis G. Lorenzo Moreno, de 35 años, vecino de Rincón.

Al individuo se le imputa que este pasado martes, 14 de octubre, a las 10:27 de la mañana, empujó e insultó a sus padres de 69 y 70 años, quienes, temiendo por sus vidas, llamaron a la Policía.

Los hechos ocurrieron en la residencia de los perjudicados, localizada en el kilómetro 1.2 de la carretera 412, en el barrio Jagüey de Rincón.

El fiscal Rufino Jiménez ordenó someter los cargos, mientras que el juez José Morales halló causa probable para arresto y le impuso una fianza de $40 mil, que no prestó y ordenó su ingreso al Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

El caso fue atendido por la agente Frances Carlo Rodríguez, del cuartel de Rincón.