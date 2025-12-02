Arresto por drogas y armas en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Agentes estatales y municipales que forman parte de un plan para la prevención de delitos en lugares de alta incidencia criminal en la Sultana del Oeste, arrestaron este pasado domingo a las 11:13 de la noche, a un sujeto identificado como Juan José Pellot Rodríguez, de 24 años, residente en Mayagüez, en medio de una intervención en la intersección de la urbanización Sultana con la carretera PR-2, es esta ciudad.

Inicialmente, el sujeto que, según la Policía, posee récord criminal por violencia doméstica y agresión, fue intervenido por violar la Ley 22 de Tránsito.

Pellot Rodríguez iba al volante de un carro Mitsubishi Láncer, cuando los agentes percibieron “un fuerte olor a marihuana” y divisaron plena vista una cartera abierta con un cargador de arma de fuego.

Al advertirle que estaba arrestado, el individuo intentó huir, chocando más adelante con un poste.

En el carro se ocupó una pistola MGB, un cargador Glock con 25 balas, calibre 9mm; dos cigarrillos de marihuana, 26 bolsitas conteniendo piedra de crack, una bolsita conteniendo cocaína, dos cargadores de 9mm con 30 balas de ese calibre, un sobre blanco conteniendo $2,400 en efectivo.

La fiscal Yanitza Negrón ordenó radicar denuncias por violar las leyes de Armas, Sustancias Controladas, Tránsito y obstrucción a la justicia.

El juez Luis Padilla Galiano halló causa probable para arresto, imponiéndole una fianza de $20 mil con un grillete electrónico. El sujeto quedó en libertad tras pagar la fianza.