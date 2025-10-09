Buscan a esta mujer por fraude y apropiación ilegal en el Oeste

by

MAYAGÜEZ: Denuncias en ausencia por apropiación ilegal y fraude fueron sometidas esta mañana contra Elizabeth Pacheco Jiménez, de 34 años, residente en la urbanización Matienzo Cintrón, en San Juan.

El agente Francisco Cuevas Pérez y el sargento Miguel Martínez, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez; están a cargo del caso.

Se alega que julio de 2023, la perjudicada, quien es vecina de Aguada, contactó a través de Facebook a Pacheco Jiménez, ya que esta ofrece cursos de micro-agujas y estética, para los que la perjudicada estaba interesada para la apertura de un negocio.

Ambas llegaron a un acuerdo y comenzaron el curso, pero siguieron con la idea de comenzar un proyecto en 2024, con una propuesta de parte de la acusada, la perjudicada y su esposo que es médico en Mayagüez.

Se hicieron depósitos ascendentes a $46 mil a Pacheco Jiménez, quien presuntamente nunca cumplió con su parte del acuerdo; no se terminó el curso pagado; tampoco se entregaron las certificaciones, equipos y productos pagados por los perjudicados. El dinero tampoco fue devuelto.

La juez Sinia E. Pérez Correa encontró causa probable para arresto en la vista de Regla 6, imponiéndole a la mujer una fianza de $60 mil y emitiendo una orden para su arresto.

La imputada tiene otro caso de apropiación ilegal ocurrido en febrero de este año.