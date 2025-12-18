Cargos por fraude y apropiación ilegal en Sabana Grande

by

SABANA GRANDE: Denuncias por fraude y apropiación ilegal fueron sometidas contra Juan M. Carrillo Ríos, de 47 años, residente en el barrio Cerro Gordo de Vega Alta.

Según la pesquisa del agente Mercado Arce, de la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez, el pasado 8 de agosto el perjudicado le entregó al acusado la cantidad de $2,500 como pronto para la instalación de varias puertas y ventanas en su residencia localizada en Sabana Grande.

Sin embargo, tanto el perjudicado, como el agente Mercado Arce, hicieron varias gestiones para que el sujeto devolviera el dinero o completara el trabajo contratado; pero estas fueron infructuosas.

El fiscal Wilfredo Santiago Vega ordenó someter los cargos. El juez Luis F. Padilla Galiano encontró causa probable para arresto, imponiendo una fianza de $2 mil, que fue prestada a través de un fiador privado.