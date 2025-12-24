Carjacking esta madrugada en el estacionamiento del Mayagüez Mall

by

MAYAGÜEZ: Un carjacking fue reportado a las 2:45 de la madrugada de hoy en el estacionamiento del centro comercial Mayagüez Mall.

Mientras el perjudicado estaba estacionado comiendo, dos individuos enmascarados y armados, que viajaban a bordo de un vehículo marrón lo despojaron de su guagua Ford Explorer, blanca, de 2013, tablilla IBK-433.

Dentro de la guagua había pertenecías del querellante, un teléfono celular, dos laptops y dinero en efectivo.

Los asaltantes huyeron con rumbo desconocido. El perjudicado salió ileso.

El inspector Joel González, del CIC de Mayagüez, y el agente Milton Ramírez, de Vehículos Hurtados, fueron informados.