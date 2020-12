Comerciantes del Oeste molestos… Alegan que no fueron multados en intervenciones del fin de semana

by

MAYAGÜEZ: Comerciantes que aparecen mencionados en informes de la Policía relacionados con intervenciones realizadas por presuntas violaciones a la Orden Ejecutiva 2020-087, se comunicaron con LA CALLE Digital para aclarar que no fueron multados, contrario a lo que figura en los documentos de las autoridades.

En el primer caso, Manolo Paz, propietario del negocio KapiQ, localizado en la carretera PR-343 de Hormigueros, rechazó haber sido multado por funcionarios gubernamentales, cuando estuvieron allí el sábado durante la ejecución de un plan de trabajo coordinado por varias agencias, entre las que figuran la Policía, Bomberos, Salud, Hacienda y la Junta de Planificación.

“Todo en KapiQ salió excelente. Hasta me felicitaron porque soy de los pocos con el Permiso Único al día. No sé de dónde sacaron la información. En la intervención de ayer (sábado) no hubo ninguna penalidad… Ni tan siquiera una mención de alguna violación de ley”, expresó contrariado el comerciante.

En iguales términos se expresaron allegados al negocio La República de Sabana Grande, que reaccionaron molestos al informe policíaco.

“Falso. La República en Sabana Grande no fue multada por no cumplir con la orden ejecutiva. Esa información es totalmente falsa. Es lo que reclamé desde el principio. La República no fue multada por NO cumplir con la orden ejecutiva. Este documento (el informe policíaco) se utilizará para demostrar la negligencia de la Policía de Puerto Rico al publicar información falsa en un documento oficial”, expresó la persona que se comunicó con LA CALLE Digital para dar su versión sobre la situación.

El viernes y el sábado de este pasado fin de semana, la Policía del Área de Mayagüez y otras agencias fueron a varios negocios de la región, incluyendo la tienda por departamentos Marshalls del centro comercial Mayagüez Mall, como parte de un plan de trabajo para asegurarse del cumplimiento de la orden de la gobernadora saliente Wanda Vázquez Garced.

Intervenciones y bloqueos en el Sur

Por otro lado, también entre el viernes y el domingo, la Policía del Área de Ponce ejecutó un plan de trabajo para garantizar el cumplimiento de la Orden Ejecutiva 2020-087. Aparte de eso, se realizaron varios bloqueos por agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce.

Las intervenciones se realizaron en negocios de Guánica y Guayanilla; mientras que los bloqueos tuvieron lugar en la calle Villa Final y la carretera PR-14, en Ponce.

Como resultado se expidieron cuatro denuncias, un negocio fue cerrado, un arma ocupada y se emitieron 102 boletos por violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.