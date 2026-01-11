Conmemoran mañana domingo el natalicio de Eugenio María de Hostos en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: La conmemoración del 187mo aniversario del natalicio del “Ciudadano de América”, Eugenio María de Hostos y Bonilla tendrá lugar este domingo, 11 de enero, a partir de las 9:00 de la mañana, en el monumento al prócer, localizado en el Parque de las Fuentes, frente a la entrada de “La Vita” del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

Allí llevará a cabo la colocación de una ofrenda floral en el pedestal de la imponente estatua de Hostos que está en el lugar. Esta ceremonia es auspiciada por la Administración Municipal de la Sultana del Oeste.

Mientras tanto, a la 1:00 p.m., el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) estará efectuando otra ceremonia conmemorativa en la Casa Museo Pilar Defilló, localizada en la calle Méndez Vigo.

Los oradores de la ocasión serán Ángel Rodríguez León y Carlos Vega, copresidentes del MINH; y Sonia Santiago, de Madres contra la Guerra.

Hostos, uno de los más importantes intelectuales, educadores y pensadores antillanos del siglo XIX, nació en el barrio Río Cañas de Mayagüez el 11 de enero de 1839, y es recordado por su profunda influencia en la educación, la filosofía, la sociología y la lucha por la libertad y la justicia social en el Caribe y América Latina.

Eugenio María de Hostos fue un humanista en todo el sentido de la palabra, destacándose como escritor, filósofo, pedagogo, jurista y activista político. Dedicó su vida a la emancipación intelectual y moral de los pueblos, especialmente de Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana.

Residió gran parte de su vida fuera de Puerto Rico, específicamente en España, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela y República Dominicana, desde donde promovió reformas educativas y sociales.

Hostos defendió una educación científica, racional y moral, basada en el desarrollo del pensamiento crítico; y promovió la educación laica, libre de dogmas religiosos. Fundó y reformó sistemas educativos, especialmente en la República Dominicana, donde creó la Escuela Normal para la formación de maestros.

Introdujo métodos modernos de enseñanza basados en la observación, la razón y la experiencia.

Para Hostos, educar no era solo transmitir conocimientos, sino formar ciudadanos conscientes y responsables.

Fue un firme defensor de la independencia de Puerto Rico y Cuba del dominio colonial español; y creía que la libertad política solo era posible si iba acompañada de libertad moral e intelectual. Criticó el colonialismo, la esclavitud y cualquier forma de opresión.

Como filósofo, Hostos desarrolló un pensamiento positivista y racionalista, influido por la ciencia y la ética. Escribió sobre sociología, derecho, moral y ética, analizando cómo debía organizarse una sociedad justa.

Importante es destacar que defendió la igualdad entre hombres y mujeres, algo muy avanzado para su época.

Hostos está enterrado en República Dominicana y pidió que no repatriaran su cuerpo hasta que Puerto Rico fuera libre, lo que tiene un profundo significado histórico y simbólico.

Hostos murió el 11 de agosto de 1903, en la capital dominicana de Santo Domingo, país al que consideraba su segunda patria por su enorme aporte a la educación dominicana. Antes de morir, dejó claro que no deseaba regresar a Puerto Rico mientras permaneciera bajo dominación colonial.

Para él, el regreso de sus restos solo debía ocurrir cuando Puerto Rico alcanzara su plena libertad política, como un acto de dignidad y coherencia con sus ideales.

Sus biógrafos afirman que la tumba de Hostos en suelo dominicano es un acto de protesta moral y política; representa su convicción de que la libertad no era negociable; y refuerza su imagen como un pensador que vivió y murió fiel a sus principios, incluso después de la muerte.

Hoy en día, Hostos descansa en el Panteón Nacional de la República Dominicana, donde es honrado como uno de los grandes educadores del país, mientras su deseo sigue siendo recordado en Puerto Rico como un llamado a la reflexión sobre la libertad y la autodeterminación.