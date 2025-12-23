Denuncian a esta mujer por fraude, apropiación ilegal y robo de identidad en Cabo Rojo

by

CABO ROJO: Nueve cargos por los delitos uso fraudulento de tarjetas de crédito, robo de identidad y apropiación ilegal fueron sometidos en el Tribunal de Mayagüez contra una mujer identificada como Gusmary H. Blanco Mersie, de 44 años, residente en el Club Deportivo del Oeste, en Cabo Rojo.

El agente Luis Maldonado Collado y el sargento Miguel Martínez, del CIC de Mayagüez, consultaron con la fiscal Yanitza Negrón, que culminó con la radicaron de las denuncias contra la fémina.

A Blanco Mersie se le imputa que el pasado 30 de marzo, usó una tarjeta de crédito que no le pertenecía para realizar pagos en diferentes comercios sin la autorización de la persona a la que le pertenecía la tarjeta, cometiendo el delito de fraude.

El juez Luis F. Padilla Galiano halló causa probable para arresto en los nueve cargos sometidos, imponiendo una fianza de $3 mil, que la imputada prestó a través de un fiador privado, quedando en libertad.

La vista preliminar será el próximo lunes. 29 de diciembre, a las 9:00 de la mañana.