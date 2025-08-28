Denuncian “abuelo” por abuso sexual contra su nieta de 6 años

by

PONCE: Un sujeto identificado como Heriberto Mandry Santiago, de 72 años, residente en Ponce, enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores; al que se le imputa abusar sexualmente de su nieta, desde que la niña tenía 6 años.

Agentes de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de la Perla del Sur sometieron las denuncias contra el septuagenario.

Según la perjudicada, entre 2009 al 2011 fue agredida sexualmente por su abuelo materno.

La fiscal Deborah Rodríguez Ortiz ordenó la radicación de las denuncias, mientras que la juez Adria Cruz Cruz halló causa probable para arresto, imponiéndole una fianza de $12 mil, que prestó a través de un fiador privado.

Mandry Santiago quedó en libertad con un grillete electrónico, hasta la fecha de la vista preliminar, que fue señalada para el 9 de septiembre.

Este sujeto actualmente se encuentra en etapa de juicio por otro caso de agresión sexual contra otra nieta.