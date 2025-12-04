Denuncian maestra por maltrato contra un niño de 5 años

by

MAYAGÜEZ: Cargos por violaciones a la Ley de Protección de Menores fueron sometidos contra una maestra identificada como Kiara Tomassini Vélez, de 29 años, residente en Añasco.

Según las denuncias radicadas por la agente Janitza Rodríguez y la teniente Melizet Acarón, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Mayagüez; el 20 de marzo de 2025, la maestra Tomassini se encontraba en su trabajo, un centro de cuido de niños en Mayagüez, en funciones de cuidadora del menor de 5 años, cuando se alega que el niño se quiso salir del lugar donde se encontraba y, presuntamente la maestra en medio del forcejeo con el menor, le provocó una laceración en el pecho y en el cuello.

En horas de la tarde del miércoles se sometieron los cargos por instrucciones del fiscal Andy Rodríguez.

La juez Annelie Carlo encontró causa probable para arresto en la vista de Regla 6, imponiendo una fianza de $5 mil, que fue prestada a través de un fiador privado.