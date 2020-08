Denuncian violaciones de derechos contra electores del PNP en Primarias de Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: La aspirante a la candidatura a la alcaldía mayagüezana por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jacqueline Martínez, denunció lo que catalogó como violaciones durante el proceso primarista que se llevó a cabo el pasado domingo, donde aseguró que varios electores se quejaron de que funcionarios que presuntamente favorecían la candidatura de la otra aspirante, Tania Lugo, le impidieron ejercer su derecho al voto a la aspirante legisladora municipal, Ivette Esteves Ruiz.

“El pasado domingo se celebró en la Isla, el tan esperado proceso primarista, que se ha visto cargado de un sinnúmero de incidentes que pudieron haberse evitado, protegiendo ante todo la participación de todos los electores. Como todos saben el desarrollo de las primarias se dio bajo una inusual y atropellante proceso, que provocó que muchos electores no pudieran ejercer su derecho como lo establece la Constitución y el reglamento de la propia Comisión Estatal de Elecciones. En Mayagüez, no ha sido la excepción. Me entero de que una de mis aspirantes a legisladora fue víctima de este atropello por parte de una de las funcionarias de la contrincante primarista Lugo. Ivette Esteves Ruiz, me explica que cuando iba a ejercer su derecho al voto, la funcionaria de Lugo no le permitió realizar el mismo, y peor aún, tuvo el descaro de haberla expulsado del colegio donde ella estaba fungiendo como observadora”, relató Martínez en un comunicado de prensa.

Se adelantó que Esteves estará presentando una denuncia formal ante las autoridades por habérsele impedido ejercer su derecho al voto.

“Estas cosas no se pueden permitir, porque a pesar de que ella estuviera en ese salón como observadora, mi legisladora estaba registrada en la lista de votantes, lo que correspondía era añadirla a mano y no hacer un “show”, cayendo en una violación crasa al derecho genuino de un votante activo.

Los partidos políticos están en la espera que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre qué ocurrirá con el proceso y el resultado de los votos ya emitidos en las primarias.

“Hubo otro caso de un caballero de apellido Ramírez, que también tuvo problemas para ejercer su derecho al voto y lo estamos verificando. De ser cierto estaremos denunciando y procediendo para que esto no vuelva a suceder”, finalizó Martínez.

