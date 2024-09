Denuncias de acoso laboral en el Municipio de San Germán

by

SAN GERMÁN: El candidato a la alcaldía de la Ciudad de las Lomas por el Partido Independentista Puertorriqueño, Joel Vega Torres, denunció que en la administración municipal sangermeña se están dando casos de acoso laboral contra empleados que no apoyan al actual alcalde.

“Es triste recibir llamadas de empleados del Municipio que llevan años pidiendo ayuda para hacer una carta de renuncia, porque ya no aguantan más las faltas de respeto, los hostigamientos y las amenazas por los directores de dependencias y supervisores”, dijo Vega Torres en declaraciones escritas.

El líder pipiolo explicó que en los que va de año, “muchos buenos empleados del Municipio han tenido que renunciar por estos mismos motivos. Empleados que tienen sus estudios, que saben el trabajo que van a hacer y son profesionales”.

“Lo triste es que los que nombran para ser sus jefes, son personas que no tienen ni la mínima capacidad de liderazgo, profesionalismo y mucho menos conocen las funciones que deben hacer”, añadió.

Vega Torres adelantó que va a estar apoyando a estos empleados para que no le den al alcalde el gusto de renunciar, para que acomode a su gente del PNP. “Dicen que están trabajando sin mirar colores y no es así. Si no son de PNP o estadistas no los ayudan”, apuntó.

El candidato independentista declaró que lo mismo está pasando con varios comerciantes que tienen espacios del Municipio alquilados, que no los han dejado abrir, pero le siguen cobrando la renta de los locales sin todavía generar un centavo.