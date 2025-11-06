Detienen individuo relacionado con desaparición de jovencita con autismo

by

REDACCIÓN: Las autoridades detuvieron hoy a un individuo presuntamente vinculado con la desaparición de la adolescente Paulina Hernández Nieves, de 15 años, diagnosticada con la condición de autismo severo, lo que desembocó con la activación de la Alerta Amber a principios de esta semana.

La Policía dijo que la joven Hernández Nieves fue entregada en un cuartel y posteriormente entrevistada por los investigadores. En medio de la conversación, la jovencita hizo unas expresiones, no sido reveladas, que provocaron el arresto del sujeto.

La investigación continúa para esclarecer la situación.