Doble asesinato en el negocio “Si Dios quiere” en Moca

MOCA: Las autoridades dieron cuenta de un doble asesinato, reportado a las 6:00 de la tarde del viernes en el barrio Naranjo de Moca.

Según datos suministrados por el inspector Eduardo Rivera González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, un hombre de 43 años, no identificado, murió como resultado de varios disparos; mientras que Miguel Vélez Lazú, de 65 años, también fue herido y falleció mientras recibía asistencia médica en un hospital de Mayagüez.

El narrativo policial especificó que el crimen ocurrió dentro del negocio “Si Dios quiere”, localizado en la carretera 4403, interior, kilómetro 3.5, en el barrio Naranjo de Moca.

En la escena se encontró en el piso el cadáver del hombre 43 años, al lado de una mesa de billar, mientras que el sexagenario Vélez Lazú recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos y posteriormente llevado al hospital.

Por el momento no se ha revelado detalles adicionales sobre la pesquisa.