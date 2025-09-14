Dos mascotas mueren en incendio provocado por una plancha de pelo en Cabo Rojo

by

CABO ROJO: Bomberos caborrojeños extinguieron un incendio que se desató a las 8:40 de la noche del viernes en una residencia localizada en la calle Salinas de la urbanización Mansiones de Cabo Rojo.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 movilizó a los Bomberos de Cabo Rojo, al personal de la Oficina de Manejo de Emergencias y paramédicos.

Un ciudadano identificado como Alex Cruz dijo que salió de su casa para Mayagüez a un torneo de voleibol de su hija. En el hogar estaban su esposa y su hija preparándose y se estaban arreglando el cabello con una plancha, que presuntamente dejaron encendida sobre la cama, lo que provocó el fuego en el cuarto de la parte posterior de la casa.

Un perro y un gato, mascotas de la familia, fallecieron como resultado de la inhalación de humo.