Ednita Nazario regresa a su natal Ponce con un concierto histórico en el “Pachín” Vicéns

PONCE: La Diva de Puerto Rico, Ednita Nazario, anuncia su regreso a su ciudad natal, Ponce, con un espectáculo sin precedentes. El próximo 22 de noviembre de 2025, el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns será el escenario de un evento histórico titulado “Ednita Nazario En Directo: De Ponce para el Mundo”.

Este concierto forma parte del magno cierre de su exitosa gira mundial Amor/Desamor.

Se informó en un comunicado de prensa que “más que un concierto, será una celebración de música, identidad y orgullo donde Ednita traerá al sur de la isla una producción única, con el montaje utilizado en el concierto que ofreció a casa llena el pasado mes de febrero en el Coliseo de Puerto Rico, adaptado al espacio del “Pachín”. Este espectáculo promete trascender generaciones, reuniendo a fanáticos de todas las edades en una velada cargada de energía, pasión y emociones inolvidables”.

“Regresar a Ponce, mi tierra, mi raíz, es un sueño hecho realidad. Este concierto es un tributo a mi gente, a mi historia y al lugar donde todo comenzó”, expresa Ednita Nazario.

La producción “Ednita Nazario en Directo: De Ponce para el Mundo” representa un acontecimiento único en la historia musical de la ciudad. El evento no solo marca un regreso triunfal de una de las grandes figuras icónicas de la música, sino también un momento de unión cultural y de proyección internacional.

Este evento es producido por Icon Unlimited y José Dueño Entertainment, bajo la dirección creativa de Ednita Nazario y Lexter Leonardo.

Los boletos estarán disponibles desde el viernes, 19 de septiembre a las 10 a.m. a través de www.Ednita.com y www.pietix.com. Para más detalles, pueden visitar sus redes sociales @ednitanazario.