El documental “Concepción” será parte de la muestra del Puerto Rico Film Festival 2025

MAYAGÜEZ: El legado musical del maestro César Concepción brillará en la pantalla grande durante el Puerto Rico Film Festival 2025, que se celebra del 17 al 21 de septiembre en los cines del Mayagüez Town Center.

Como parte de la programación oficial del Festival que presentará una muestra de sobre 140 producciones cinematográficas, el esperado documental “CONCEPCIÓN” será exhibido el viernes, 19 de septiembre, a las 7:30 de la noche, ofreciendo al público una mirada íntima a la vida, obra e impacto cultural de uno de los más grandes exponentes de la música puertorriqueña.

“CONCEPCIÓN”, es una producción que honra la vida y obra del maestro César Concepción, cuyo nombre de pila fue Cesario Concepción Martínez, 1909-1974, una figura clave en el desarrollo de la música popular puertorriqueña del siglo XX. La pieza fílmica es una celebración de la cultura, la música y la identidad puertorriqueña.

“CONCEPCIÓN” cuenta con la participación especial de la estrella de la música tropical Gilberto Santa Rosa, quien presta su voz para narrar una serie de cartas escritas César Concepción que evocan su niñez y otras en las que expresa su amor a su segunda esposa Doña Elvira de Peña quien fue musa de muchas de sus composiciones. Esta emotiva narración revela el lado íntimo y profundamente humano del legendario músico, resaltando su sensibilidad fuera del escenario.

Entrevistas y testimonios de figuras como Rafael Ithier, Willie Rosario, Humberto Ramírez, Mariano Artau, Paquito D’Rivera, Frank “Machito” Grillo, Ray Santos, Hermes Croatto, la actriz Lillian Hurst, la joven cantante y actriz Karla Marie, entre otros; y cantantes originales de la orquesta como Joe Valle, Freddie Gutiérrez y Frankie Figueroa fueron entrevistados y a través de sus historias ayudan a contextualizar el impacto y trascendencia que tuvo César Concepción.

Además, historiadores y conocedores de la trayectoria de la orquesta como Pedro Malavét, Víctor Morales, Jaime Jaramillo, Raymond Torres y el Profesor Emmanuel Dufrasne González, entre otros, forman parte del documental.

Dirigido por Jochi Melero y Carlos Larrieu, el documental es una producción de Nostrom, en colaboración con la Fundación César Concepción, entidad fundada por su hijo, César Gerardo Concepción, con el propósito de preservar y proyectar la obra artística del icónico trompetista, compositor y director de orquesta.

“Para nosotros es un honor que este documental forme parte de un evento tan prestigioso como el Puerto Rico Film Festival, y que Mayagüez sirva de escenario para celebrar la grandeza de César Concepción”, expresó Cesar Concepción, hijo.

El Puerto Rico Film Festival reúne anualmente a cineastas, críticos y amantes del séptimo arte para exponer lo mejor del cine local e internacional. La inclusión de “CONCEPCION” en la cartelera resalta la importancia de preservar la memoria musical del país a través de la cinematografía.