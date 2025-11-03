En Las Cucharas el presunto asesino de joven que llevó al parking de la Comandancia de Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Causa probable para arresto por los delitos de asesinato en primer grado, ocultar el arma asesina e infracciones a la Ley de Armas determinó la juez Annelie Carlo Rivera contra Elián Rodríguez Asencio, de 18 años, quien llevó el cuerpo sin vida de Glerys Marie Del Valle Valentín, de 22, hija de un agente de la Policía, el viernes en la mañana al estacionamiento de la Comandancia de la Policía de la Sultana del Oeste.

Contra Rodríguez Asencio se impuso una fianza de $400 mil, que no prestó, por lo que quedó sumariado en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 14 de noviembre.

Según el informe inicial de la Policía, en ahora imputado llegó a la Comandancia de la Policía en Mayagüez para notificar que en el asiento del pasajero de su carro Hyundai Elantra estaba una mujer con una herida de bala en la cabeza.

El arma homicida no había sido ocupada.