En Las Cucharas sujetos vinculados con asesinato y estudiantes heridos en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Cargos por asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas fueron sometidos anoche contra Kaleb Daniel Casablanca Vega, de 22 años; Christopher Ónix González Robles, de 22; y Billy Jr. González Robles, de 28 años; residentes en Añasco.

A estos se les imputa que el pasado1 de agosto a las 12:45 de la madrugada, dentro del negocio Palem Drinks & Vibes, localizado en la calle De Diego en Mayagüez, en medio de una discusión por una alegada deuda, fue asesinado Jonathan Cruz González, de 19 años, también de Añasco.

Además, resultaron heridos de bala Jorge Báez Torres, Luis Torres Delgado, Gilery Mercado Méndez, Alanís Fortis Rivera y Ariana Lugo Merly, todos estudiantes universitarios y víctimas inocentes.

El agente Gabriel Cruz Izquierdo y el sargento Duamel González, de la División de Homicidios de Mayagüez, consultaron con el fiscal Elmer Cuerda, lo que culminó con la radicaron de las denuncias contra los imputados.

La juez María Del Pilar Vázquez halló causa probable para arresto contra los sujetos, imponiéndole una fianza de $1,550,000 a Kaleb Casablanca, $650 mil a Christopher González y de $350 mil a Billy González; para una fianza global de $2,550,000.

No pagaron las fianzas y quedaron sumariados en el Complejo Correccional Las Cucharas de Ponce.

La vista preliminar fue señalada para el 21 de agosto.