Epidemióloga de Mayagüez preocupada ante medidas que “aflojan” el uso de mascarillas

MAYAGÜEZ: La epidemióloga Yadira Guilloty dijo estar “preocupada” con la determinación del Departamento de Salud que dejó sin efecto el uso obligatorio de mascarillas en lugares instituciones educativas, transporte colectivo, farmacias o en hogares de cuidado prolongado; al señalar que hasta principios de esta semana hubo 30 brotes de COVID-19 dentro de la jurisdicción municipal de Mayagüez, de los que, al momento de la redacción de esta nota, 20 brotes siguen activos.

“Para mí es bien preocupante el escenario al que nos vamos a enfrentar de hoy en adelante, especialmente con esta situación en las escuelas, con la libertad de usar o no usar la mascarilla, porque ahora es una recomendación y no es obligatorio. Me preocupa mucho, porque es con las mascarillas siempre tenemos bastantes casos y reportamos brotes. Imagínense el escenario al que nos podemos enfrentar sin el uso de la mascarilla”, expresó la doctora Guilloty durante una entrevista en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO (WKJB 710 AM y el Facebook Live de LA CALLE Digital).

La salubrista confirmó que actualmente hay 20 brotes de COVID-19 dentro de la jurisdicción de la Sultana del Oeste. Sin embargo, hasta principios de esta semana, eran 30 los brotes en la ciudad. El martes, se cerraron 10 de esos casos a los que les estaba dando seguimiento el Sistema de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos de Mayagüez.

De esos 20 brotes activos, dos han sido reportados en escuelas, mientras que el resto son familiares.

La doctora Guilloty afirmó que sus hijas van a seguir usando la mascarilla. “Yo como mamá, las mías las van a seguir utilizando”, concluyó.