Este sábado es el recogido de alimentos de la Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico

by

REDACCIÓN: Una de las actividades más significativas y esperadas por la Asociación Nacional de Carteros de Puerto Rico (NALC, en inglés), Local 826 y 869, ya tiene fecha.

El recogido de alimentos no perecederos, conocido como “Food Drive”, para ayudar a los menos afortunados se llevará a cabo este sábado, 11 de mayo. Este año -que celebran su 32da edición- se unieron la Unión de Carteros Branch 869, y su presidente Julio Santiago; y Branch 826, y su presidente Roberto Santini.

Fue hace tres décadas que los carteros identificaron necesidades de las personas, entre ellas, que no tenían qué comer por lo que, inmediatamente, se lanzaron a las calles.

Las instituciones sin fines de lucro alrededor de todo el País esperan este gran beneficio que reciben gracias a los Carteros de Puerto Rico, teniendo como aliados, también, a agencias como AARP, United Way y Caribe Girl Scouts Council. Entidades sin fines de lucro sobreviven a veces hasta un 85 por ciento del año.

Carlos E. Del Toro, gerente de Distrito de USPS Puerto Rico, recalcó que “cada año, el segundo sábado de mayo, los carteros que entregan su correo y paquetes también recolectarán donaciones de alimentos no perecederos para beneficiar a las despensas de alimentos locales. Invitamos a la comunidad a unirse a los carteros y a nuestras organizaciones asociadas en la lucha para acabar con el hambre participando en la colecta anual de alimentos “Stamp Out Hunger”. Simplemente deje su donación de alimentos no perecederos en una bolsa cerca de su buzón el sábado 11 de mayo y su cartero hará el resto”.

José R. Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico, destacó que “en el País hay demasiadas personas mayores pasando necesidad, incluyendo la falta de alimentos y, frecuentemente, se ven forzadas a escoger entre una compra decente, pagar por medicamentos, servicios básicos y otras necesidades”.

La presidenta y principal oficial ejecutiva de United Way, doctora Glorymar Rivera Báez, afirmó por su parte, “en nombre de United Way de Puerto Rico y nuestras organizaciones sin fines de lucro afiliadas, agradecemos la generosa donación de alimentos no perecederos que nuestra comunidad en general ha realizado para apoyar a instituciones, familias y personas en necesidad. Este acto de amor y solidaridad sustenta, de manera muy importante, los esfuerzos que se orquestan para que exista seguridad alimentaria para todos. Estas donaciones nos permiten proporcionar suministro y provisiones de alimentos esenciales, para erradicar el hambre en Puerto Rico, al tiempo de que nos colocan a un paso más cerca de alcanzar nuestro objetivo de crear una comunidad más justa y sostenible. Nuevamente, muchas gracias por su generoso desprendimiento que significa mucho para esta noble causa. Tengan por seguro que sus acciones han marcado una gran diferencia en la vida de las organizaciones sin fines de lucro y sus participantes”.

Los medios de comunicación y la televisión local son fundamentales para el éxito del evento. Esta próxima edición contará con personalidades de Telemundo, como el periodista ancla de “Telenoticias” Jorge Rivera Nieves, y los artistas Emanuel Shabum y Alex DJ (“Puerto Rico Gana”). De WapaTV estarán los periodistas Julio Rivera Saniel, Mónika Candelaria, de NotiCentro, y la comunicadora Nicole Chacón. De WIPR, Mayra Acevedo, ancla de “Notiséis”, y de TeleOnce, la presentadora Kimberly Santiago (“Jugando Pelota Dura”), y los presentadores Pepe Calderón y Manuel Crespo (“En la mañana”).

Otros colaboradores de lujo serán la Miss Mundo de Puerto Rico 2024, Valeria Nicole Pérez; la intérprete de señas Celimar Rivera; los salseros Willito Otero y Juan José Hernández (cantautor y director de la Orquesta San Juan Habana), Oscar Serrano “Qué Loco”, la joven vocalista Wendy Luna y Amelia Infantil.

Los portavoces de los carteros, Michael Rivera (Branch 869) y Cristina Tristán (826) exhortan al pueblo a solidarizarse una vez más con el “Food Drive”.