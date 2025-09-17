Este sábado: Isabela se une al Día Internacional de Limpieza de Costas

by

ISABELA: El alcalde Miguel “Ricky” Méndez Pérez informó que, como en años anteriores, su administración Se une activamente en los trabajos del Día Internacional de Limpieza de Costas, que se llevará a cabo este próximo sábado, 20 de septiembre, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en las playas, costas y cuerpos de agua de todo Puerto Rico.

“Reconocemos el liderato de Scuba Dogs Society y nos unimos a este esfuerzo. Isabela como ciudad, “De Puerto Rico la más Bella”, atesora sus playas y juntos las cuidamos para mantener su encanto. Este año se celebra el cuadragésimo aniversario de este evento global, y nos enorgullece ser parte de este”, señaló el alcalde, quien invitó a colaboradores y auspiciadores a unirse a este esfuerzo histórico por nuestras costas, ríos, lagos y espacios verdes.

“Hay que hacer notar que la limpieza de costas no se limita a las playas. Tanto los ríos y quebradas como las lagunas y lagos son parte de este esfuerzo de limpieza”, añadió el alcalde.

Isabela es particularmente reconocida por sus famosas playas, desde Middles y Montones, hasta Shacks y El Pastillo. “El Pozo de Jacinto, Playa Sardinera y la zona de Guajataca, son parte de la riqueza natural que luchamos por conservar”, añadió el alcalde.

El equipo isabelino estará en Playa Montones.