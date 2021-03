FBI arresta exjuez y exasesor del Municipio de Mayagüez y a otros 6 vinculados con pesquisa de los $9 millones

by

MAYAGÜEZ: El exjuez y exasesor del Municipio de Mayagüez, licenciado Arnaldo J. Irizarry Irizarry, fue arrestado el martes en la mañana, junto a otras seis personas, por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) como parte de la pesquisa sobre una transacción electrónica de $9 millones, relacionada con inversiones efectuadas por el ayuntamiento.

Aparte de Irizarry, los demás arrestados fueron identificados como

Eugenio García Jiménez, Stephen Kirkland, Steve Minger, Alejandro Riera Fernández, Joseph Kirlkand y Roberto Mejill Tellado.

Aunque originalmente se le identificó como asesor del Municipio de Mayagüez, la Oficina de Prensa de la Administración Municipal aclaró que Irizarry “no es asesor del Municipio desde julio del 2019. A esos fines, se aneja carta enviada al exasesor notificando que su contrato no será renovado”. La aclaración fue redactada por el Bufere Aldarondo & López Bras, PSC, identificándose como “portavoz del Municipio”.

Carta remitida por el Municipio de Mayagüez al Lcdo. Arnaldo Irizarry en el 2019 (Suministrada). Haga “clic” sobre la imagen.

El arresto, según el diario El Vocero, fue confirmado originalmente por la portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio.

De hecho, desde el 4 de abril de 2019, El Vocero informó que agentes federales indagaban sobre una transacción electrónica de $9 millones, vinculada con inversiones realizadas por el Municipio de Mayagüez a través de firmas privadas de inversiones.

Fuentes del periódico indican que la investigación se concentra en posibles violaciones a leyes federales vinculadas a transferencias electrónicas y las restricciones que aplican a las mismas.

Sobre este caso las autoridades federales han entrevistado a empleados municipales y han emitido “subpoenas” (citaciones).

“El pasado 22 de junio, el ayuntamiento mayagüezano y la corporación Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI) -creada por virtud de la Ley 81-1991 y mediante la ordenanza municipal 25-, de la que el alcalde de Mayagüez es presidente de la Junta de Directores, demandaron a la firma Eugenio García Jr. & Associates LLC y a Premier Financial and Investment Group y/o Premier Investment and Financial Group.

Estas firmas tenían contratos de asesoría municipal sobre capital de inversiones y asuntos financieros. En este caso, el municipio busca la devolución de $9 millones destinados a inversiones.

Se alega que conforme a las recomendaciones, representaciones y garantías de Eugenio García Jr. & Associates, el 28 de marzo de 2016 el ayuntamiento autorizó al Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) que hiciera una transferencia electrónica por la cantidad de $9 millones de fondos municipales al banco JP Morgan.

El BPPR procedió con la transferencia de los $9 millones de fondos municipales y varios bancos estadounidenses se beneficiaron con el producto de esta transacción.

El recurso legal indica que el 28 de abril de 2016 el ayuntamiento —a través de su oficina de finanzas y de MEDI— realizó una inversión de $9 millones en Premier Investment and Financial Group. El resultado de esta inversión logró un rendimiento de 18% de interés por dos años, los cuales se pagaron por adelantado.

El 21 de noviembre de 2016 se firma una transacción que deja la inversión en su totalidad por un periodo de cinco años calendario, empezando en abril de 2018. Esa cuenta continuaría generando un mínimo garantizado de .97% mensual de rendimiento, siempre protegiendo su fondo inicial y —de ser necesario— depositando los intereses mensuales en dicha cuenta, recibiendo estos en cuentas operacionales de MEDI y el Municipio.

El alcalde de Mayagüez confirmó a este medio que el FBI estaba investigando el asunto”, reza el parte de la periodista Melissa Correa, de El Vocero.