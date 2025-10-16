Federales detienen en El Combate a 13 indocumentados de Uzbekistán, Kirguistán y Rusia

by

CABO ROJO: Agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza interceptaron un velero de 41 pies que transportaba a 13 inmigrantes indocumentados cerca de la playa El Combate.

Un agente identificó y rastreó una embarcación mientras se aproximaba a la costa oeste de Puerto Rico.

Con la asistencia de la Guardia Costera y la Unidad Marítima de la Policía, detuvieron la embarcación cerca de El Combate. La embarcación fue escoltada a la Unidad Marítima federal Michel O. Maceda, en Boquerón.

Entre los 13 indocumentados había 10 hombres de Uzbekistán, una mujer de Kirguistán y dos hombres de Rusia. Ninguno de los individuos poseía documentación que permitiera la entrada o estancia legal en Estados Unidos.

Todos fueron entregados a agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).