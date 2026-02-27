Foro “Turismo y Comunidad: El precio del desarrollo de la costa” mañana en La Católica de Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: En medio de crecientes reclamos comunitarios que expresan su repudio al desarrollo de megaproyectos turísticos y residenciales de lujo en la zona, por entender que representa un impacto ambiental y social en el área, el recinto de Mayagüez de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) presentará el foro Turismo y Comunidad: El precio del desarrollo de la costa”.

El evento propone analizar, de manera crítica, este tipo de situaciones y sus consecuencias de estas iniciativas como el controversial megaproyecto Esencia en Boquerón, que se pretende construir en Cabo Rojo.

El encuentro estará a cargo del catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, doctor Ariam L. Torres Cordero; el catedrático jubilado del Departamento de Economía del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, doctor Edwin Irizarry Mora, y el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, licenciado José Antonio Frontera Agenjo.

“El momento que vive nuestra región exige diálogo serio, informado y responsable. Este espacio de diálogo académico y social abordará, de manera crítica, el impacto del desarrollo turístico costero en las comunidades, con especial atención a la situación actual de proyectos en el área oeste de la isla, y sus implicaciones económicas, sociales y ambientales. Como academia, tenemos el deber de propiciar espacios donde se escuchen todas las voces y donde el análisis esté sustentado en la evidencia y en datos claros. Discutir estos temas con expertos en planificación y economía, iluminados por la Doctrina Social de la Iglesia, nos permite ir más allá y encaminar propuestas concretas que armonicen el progreso económico con la protección ambiental y la dignidad de nuestras comunidades”, expresó la rectora del campus mayagüezano de la PUCPR, doctora Yaira Ortiz Medina.

El foro Turismo y Comunidad: El precio del desarrollo de la costa, será mañana, jueves 26 de febrero, a las 10:30 a.m., en el Teatro de la PUCPR, recinto de Mayagüez.

Para información puede comunicarse al 787-834-5151, extensión 5016.