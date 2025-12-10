Homenaje al periodista mayagüezano Maelo Vargas Saavedra por más de 50 años de trayectoria desde el Oeste

by

MAYAGÜEZ: La Casa Dominicana del Oeste y el Consulado General de la Republica Dominicana rindieron el domingo, un emotivo homenaje al veterano periodista mayagüezano Maelo Vargas Saavedra, cuya trayectoria de más de cinco décadas ha marcado la cobertura noticiosa y el quehacer periodístico desde el área oeste del país.

La actividad se celebró como parte de la tradicional Fiesta de Navidad de la entidad, realizada en su casa capitular localizada en la calle Muñoz Rivera, en el corazón de la ciudad de Mayagüez.

Vargas Saavedra, ampliamente reconocido por su dedicación, seriedad profesional y compromiso con la información veraz, estuvo acompañado por su compañera, sus hijos, nuera, nietos y su biznieta, quienes compartieron con orgullo el reconocimiento otorgado.

Durante la ceremonia, diversas figuras de la comunidad dominicana y puertorriqueña destacaron el legado del periodista, su aportación al desarrollo informativo de la región oeste y nacional. Entre los asistentes se destacó la presencia de sus homólogos Frank Gaud, Julio Víctor Ramírez, hijo, y Víctor Manuel Vázquez.

“Recibo este reconocimiento con mucha humildad y con el corazón lleno de gratitud. Ha sido un privilegio informar al país durante más de 50 años, siempre desde mi querido Mayagüez y desde el Oeste, que ha sido mi escuela y mi misión. Agradezco a la Casa Dominicana del Oeste, a su presidenta Gretel Santana y al Consulado General de la Republica Dominicana por este honor, así como a mi familia, que ha sido mi mayor apoyo en cada paso de esta carrera”, expreso un contento Maelo Vargas.

El homenaje también incluyo felicitaciones de la Administración Municipal de Mayagüez, de la Cámara de Representantes y una caricatura entregada por su familia. La actividad concluyó entre muestras de cariño, aplausos y felicitaciones para una figura que se ha convertido en referencia indispensable del periodismo regional en Puerto Rico.