Identificados 18 brotes de COVID-19 en Mayagüez

MAYAGÜEZ: La epidemióloga de la ciudad de Mayagüez, la doctora Yadira Guilloty, confirmó que en la Sultana del Oeste se han reportado en estos días 18 brotes de personas contagiadas con COVID-19, de los que 15 siguen activos. Casi en su totalidad, los brotes se han producido dentro del entorno familiar.

Entrevistada en el programa Con Base y Fundamento (WKJB 710 y el Facebook Live de LA CALLE Digital), la doctora Guilloty también confirmó que existen dos brotes escolares, uno en una escuela pública y en otra privada de la ciudad; y hay otro por confirmarse.

No obstante, la profesional de la salud declinó identificar las escuelas y los sectores donde se han producido los brotes.

Al pedírsele su reacción a las medidas que ha empezado a tomar el Departamento de Salud, ante el repunte en los casos de COVID-19, reflejado en el aumento en la tasa de positividad y en las hospitalizaciones, la doctora Guilloty no descartó que la agencia gubernamental siga ampliando éstas con el paso de los días.

“Esperamos nuevas restricciones. ¿Hasta qué grado? Eso no lo sabemos todavía. Pero, ante el panorama que estamos viviendo, se esperan más restricciones. ¿Qué haya un cierre? No creo. No lo hubo cuando pasó Ómicron, donde hubo muchas hospitalizaciones y mucha mortalidad. Y, aun así, no hubo un cierre total. Y la mayor parte de las personas pedía un cierre. (Fue) algo sumamente descontrolado. Fue el peor momento de la pandemia para nosotros. No creo que vayan a llegar a un nivel de un lockdown”, explicó Guilloty.