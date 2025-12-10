Identifican involucrados en choque fatal ocurrido ayer en Lajas

by

LAJAS: Un choque fatal que involucró una motora fue reportado a las 4:51 de la tarde en el kilómetro 6.2 de la carretera 303, en el sector Fajardo de Lajas.

La pesquisa del agente Gerardo Castillo Roldós, de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, reveló que el motociclista Alfredo “Junior” Bobé manejaba presuntamente a velocidad excesiva una motora Ducati Scrambler Deserts S, registrada a nombre de Edgard Lebrón Landrau, residente en el barrio Jobos de Isabela.

Se alega que al llegar a una semi curva perdió el control de la motora, impactó una guagua Ford F150 de 2011, por lo que Bobé cayó al pavimento, sufriendo laceraciones en su cuerpo.

Al motociclista Bobé lo acompañaba Douglas Commette Sheehan, quien salió expulsado de la motora, impactó el cristal frontal y pasó por encima de la capota.

Commette Sheehan murió en el lugar, mientras que paramédicos estatales transportaron a Bobé al Centro Médico de Mayagüez.

La fiscal Liza Juarbe ordenó el levantamiento del cadáver.