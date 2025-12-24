Identifican peatón atropellado anoche en Aguadilla

by

AGUADILLA: Como Monserrate López García, de 64 años, residente en Aguadilla, fue identificado el peatón que pereció atropellado a las 9:25 de la noche, en el kilómetro 123.6 de la carretera PR-2 en el barrio Caimital Alto de Aguadilla.

Según el informe de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, Chadiel E. Roldán Velardo, de 23 años, residente de Aguadilla, conducía un carro Kía Forte de 2019, con el marbete expirado desde este pasado mes de octubre 2025, cuando presuntamente “no se percató de la presencia del peatón, en un lugar carente de alumbrado”.

La Policía le imputa a López García “cruzar la vía de rodaje sin tomar las debidas precauciones”, siendo impactado con la parte frontal del vehículo, falleciendo en el acto.

Al conductor se le practicó la prueba del aliento, arrojando 0.0 porciento de alcohol en su organismo.

El agente Elías Acevedo González, supervisado por el sargento José Cordero Quiñones; y el fiscal Abdel Morales están a cargo de la pesquisa.