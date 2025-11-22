Identifican víctima fatal e involucrados en choque de esta madrugada en Mayagüez

by

MAYAGÜEZ: Las autoridades identificaron a la persona que murió y a las que resultaron heridas en el accidente grave reportado a las 2:22 de la madrugada de hoy en la carretera PR-2, intersección con la calle Nenadich de la Sultana del Oeste.

Se alega que Ángel Morales Pérez, de 21 años, residente en Sabana Grande, conducía un BMW X-3 de 2014, por la cvenida Nenadich, cuando fue impactado por un carro Hyundai Elantra de 2025, que era manejado por Raymond Martínez Lamboy, de 22 años, vecino de Hormigueros que transitaba por la carretera PR-2.

A Morales Pérez se le hizo el análisis de aliento, arrojando 0.18 por ciento de alcohol en la sangre, al igual que Martínez Laboy se le hizo la prueba de sangre en el Mayagüez Medical Center.

De la investigación recopilada se estableció que en el vehículo marca BMW, modelo x-3 color gris, había varios pasajeros identificados como:

Adiarilys N. Rivera Rosado , de 18 años, residente en Ponce, esta resultó lesionada leve y se encontraba en el asiento delantero.

Denzel Pacheco Ortiz , de 18 años, vecino de Ponce, se encontraba en el asiento posterior lado derecho, resultó con lesiones graves.

Joanelys Quiñónez Colón , de 23 años, residente en Mayagüez, se encontraba en el asiento posterior central.

Kenneth J. Acevedo Vargas, de 26 años, también de Mayagüez, se encontraba en el asiento posterior lado izquierdo, quien falleció posteriormente en el Mayagüez Medical Center, por las lesiones de gravedad recibidas.

Todas estas personas salieron expulsadas del vehículo, cayendo al pavimento.

En el Hyundai Elantra los pasajeros fueron identificados como:

Jorge L. Santiago Tabares , de 23 años, de Cabo Rojo, se estaba en el asiento delantero.

Ian Troche Rivera, de 23 años, vecino de Hormigueros, se encontraba en el asiento posterior. Todos los ocupantes de este vehículo resultaron con heridas de gravedad y fueron transportados al Hospital Perea de Mayagüez.

En la escena fue atendida por la fiscal Francés Negrón, quien instruyo la toma de medidas del lugar junto al agente Hery Vega Acevedo y el agente Jorge Llitera, de Servicios Técnicos.