Inauguran en Hormigueros moderno proyecto Head Start en antigua escuela Giraldo González

HORMIGUEROS: El alcalde Pedro J. García Figueroa anunció la inauguración oficial, con el tradicional corte de cinta, el proyecto de revitalización de la antigua escuela elemental Giraldo González, ahora transformada en el Centro de Cuido y Desarrollo para Niños Valle Infantil, convirtiéndose en el primer municipio en Puerto Rico en completar e inaugurar un proyecto financiado con fondos CDBG-DR.

La histórica escuela, ubicada en el entorno urbano y que lleva el nombre del fundador del municipio, fue adquirida por el Gobierno Municipal y rehabilitada en colaboración con ACUDEN y el Consorcio Early Head Start de la Diócesis de Mayagüez.

El proyecto tuvo una inversión combinada de más $1.5 millones de fondos federales, municipales y programáticos.

Los trabajos comenzaron el 1 de mayo de 2023, generando 20 empleos directos y cumpliendo en agenda y dentro del presupuesto. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Josué C. Martínez; la inspección por HRV Engineers Group, PSC; y la construcción fue realizada por R&V General Contractors Corp.

Actualmente, el Municipio cuenta con otros dos proyectos CDBG-DR en construcción, próximos a ser inaugurados que son el nuevo y moderno Cine-Teatro, en el antiguo Centro de Usos Múltiples Juanita Arenas, en el centro urbano; y el remodelado Coliseo Dr. Wilfredo Toro Vázquez.

La instalación educativa cuenta con una matrícula de 24 niños, con capacidad de expansión, y emplea a 12 trabajadores. Los trabajos incluyeron estacionamiento expandido, un pasillo interconectado entre edificios, área de juegos ampliada, cuarto tecnológico, generador de mayor capacidad, modernas áreas de enseñanzas y nuevas oficinas para maestros y personal social. Además, los salones serán identificados con los nombres de antiguos directores, maestros y empleados de la escuela, como parte de un esfuerzo por preservar su legado educativo.

“Hoy celebramos la revitalización de la histórica escuela de nuestro pueblo, la Escuela Giraldo González, que honra el nombre del fundador de Hormigueros y que por décadas fue un pilar educativo para nuestra gente. Devolverle vida a este espacio es un acto de respeto a nuestra historia y un compromiso con nuestras familias y con nuestra niñez. Hoy, hacemos historia en convertirnos en el primer municipio en inaugurar una obra con los fondos CDBG-DR, contra viento y marea, superamos todos los obstáculos”, mencionó un contento alcalde Pedro García en parte de su mensaje y a su vez recordó que él, al igual que miles de hormiguereños estudiaron en esta escuela.

Por otro lado, el primer mandatario municipal también agradeció profundamente a todos los que trabajaron en este proyecto, entre ingenieros, inspectores, obreros, colaboradores de ACUDEN, personal y directivos de Early Head Start y al equipo municipal.

“Gracias. Gracias. Gracias. Este logro es posible gracias a su dedicación. Hormigueros seguirá siendo ejemplo en Puerto Rico, rescatando escuelas cerradas y convirtiéndolas en espacios productivos. Como reconocimiento al pasado, identificaremos los salones con los nombres de directores, maestros y empleados de la antigua escuela, preservando su memoria y su huella en nuestra comunidad”, apuntó García Figueroa.

A la actividad asistieron la secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña; el monseñor Ángel Luis Ríos Matos, obispo de la Diócesis de Mayagüez; Myrna Carrero Vélez, directora Ejecutiva CDF-SHS-EHS; Marlyn Torres Maldonado, administradora del Centro de Cuido y Desarrollo Valle Infantil del Municipio de Hormigueros; Sara Vélez López, presidenta Consejo de Política Normativa de Seasonal Head Start; padre Orlando Rosas Muñiz, presidente Junta de Directores de CDF-SHS-EHS; y Wilmer Lebrón Otero, oficial ejecutivo de ACUDEN, en la región de Mayagüez, entre otros.

Por último, el alcalde Pedro J. García Figueroa reafirmó su compromiso con la revitalización de estructuras educativas, la inversión social y la transformación de espacios históricos en beneficios de todas las familias del llamado Corazón del Oeste.