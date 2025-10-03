Investigan casi de herido de bala esta madrugada en el túnel de Guajataca

by

ISABELA: Agentes de la Policía Municipal de Isabela y el Cuerpo de investigaciones Criminales de Aguadilla el caso de un herido de bala, reportado a las 2:00 de la madrugada del jueves, en el túnel Guajataca, en el barrio Bajuras de Isabela.

El herido fue identificado como William Ramos González, de 56 años, vecino de San Sebastián.

Este dijo que mientras estaba en su auto Hyundai Elantra de 2025, se le acercó un auto compacto de cuatro puertas, del que se bajaron cuatro individuos, de los que tres ellos portaban armas largas.

Al percatarse de que estaba en peligro, Ramos González arrancó a toda prisa, pero los individuos le hicieron varios disparos, alcanzándolo en diferentes partes del cuerpo.

El herido logró llegar a un hospital de la región, donde le diagnosticaron laceraciones en el rostro y heridas de bala en el antebrazo izquierdo y en parte baja de la espalda. Finalmente fue trasladado en condición estable a otro hospital.

El policía municipal Abriel Pellot investigó la querella inicialmente, y se le encomendó el caso al agente Edíctor Martínez Pérez, de la División de Homicidios de Aguadilla.