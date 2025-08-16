Investigan robo domiciliario esta madrugada en Rincón

by

RINCÓN: Un robo domiciliario fue reportado a la 1:15 de la madrugada en una residencia localizado en la carretera PR-413 del sector Cuchillo Piña en el barrio Puntas de Rincón.

Según el informe de las autoridades, la querellante fue sorprendida mientras dormía por dos individuos que irrumpieron en su casa.

Al verse amenazada, la fémina intentó defenderse forcejeando con uno de los pillos, mordiéndolo en uno de sus dedos.

El sujeto la golpeó con los puños y a patadas en diferentes partes del cuerpo. Luego de la golpiza, le exigieron las llaves de su guagua Ford F150 de 2005, en la que huyeron del lugar.

Luego, la guagua fue recuperada cerca de la casa. El caso fue investigado inicialmente por el agente Edgardo Martínez, del cuartel de Rincón, y referido al agente Luis Pérez Badillo, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.