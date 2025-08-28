Isabela inaugura Mega Head Start con $4.3 millones de inversión

by

ISABELA: El alcalde Miguel “Ricky” Méndez Pérez inauguró el jueves las nuevas facilidades del Centro Head Start & Early Head Start (HS y EHS), ubicadas en la calle Barbosa 55 en el centro urbano, con una inversión de $4.3 millones.

“Con mucho orgullo entregamos a los niños y sus familias este proyecto de servicios educativos. Recordemos que, en abril del 2022, pasamos a administrar los centros del vecino pueblo de Moca”, señaló el alcalde.

Bajo la administración del Municipio de Isabela, se han duplicado los empleos en los HS y EHS, ahora son 200 personas laborando en diversas funciones. Además, se ha duplicado la matrícula infantil a 411 menores.

“Este proyecto que hoy inauguramos consistió en la remodelación amplia que consistió en la remoción de la cubierta y de todas las divisiones y acabados interiores del edificio donde se ubicaban los salones y ambientes. Incluye una ampliación hacia el sur para crear una zona amplia de cocina, dos salas de enfermería, una de evaluación, de lactancia, baños para adultos y una zona de recepción y crear un área adicional para oficinas”, explicó Méndez Pérez.

El proyecto consideró también todas las divisiones interiores, baños, instalación eléctrica, mecánica (sistema de rociadores y aires acondicionado), plomería y acabados, de igual modo el equipamiento del proyecto, trabajos en el área de estacionamiento y patios exteriores.

“Para nosotros es de gran satisfacción este gran paso en el presente y futuro de nuestros niños. Lo que hoy inauguramos está al servicio de ellos y de sus familias. Bienvenidos y seguimos construyendo un buen futuro para Isabela y Moca por medio de sus Head Start y Early Head Start”, finalizó el alcalde Méndez Pérez.