Jacqueline Martínez desautoriza campaña “write in” para alcaldía de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Jacqueline Martínez, quien aspiró en las pasadas primarias a la candidatura a la alcaldía de la Sultana del Oeste por el Partido Nuevo Progresista (PNP), desautorizó a las personas que están promoviendo una candidatura por nominación directa (write in), a través de una publicación en su página en la red social Facebook.

A raíz del accidentado proceso primarista que tuvo lugar en la Isla, Martínez no fue favorecida por la mayoría del electorado penepé que votó en la contienda.

“Siempre me he caracterizado por ser muy sincera y responsable en mis cosas. Sobre todo, cuando son situaciones que no patrocino, ni tolero. Por tal razón hoy no será la excepción.

Se ha estado circulando por las redes sociales una candidatura de write in, de lo cual no soy, no seré participe de dicha promoción y no tengo ningún interés en apoyar, dicho write in. No tengo conocimiento de quienes tienen ese deseo de apoyar dicha campaña.

Me siento halagada por la confianza y apoyo que muchos me han dado. De igual modo es importante aclarar que estos seguidores de mi campaña que desean un cambio verdadero para Mayagüez están errados en sus intenciones, pues no tengo interés en participar de una campaña de nominación directa.

Si no desisten de sus intentos, causaría malestar en las filas de nuestro partido. Por esta y muchas otras razones más, le imploro a todos aquellos envueltos (sic) en dicha campaña que es mi deseo termine de inmediato.

Gracias por el apoyo de todos”, concluyó la publicación de Martínez.

