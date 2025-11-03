La “pega fuego” de El Combate deberá pagar más de $300 mil en restitución

by

CABO ROJO: Danielle Bertothy, la mujer que se declaró culpable de provocar un incendio que destruyó varios negocios en el sector playero de El Combate en Cabo Rojo, deberá pagar una restitución a los perjudicados que sumaría $336,572.27.

La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico solicitó formalmente que, aparte de la sentencia de cinco años en la cárcel y tres en probatoria; se le ordene a la fémina que pague esa cantidad, para compensar las pérdidas de los comerciantes afectados.

Por ejemplo, el propietario de Luichy’s Seaside Hotel, el empresario Ángel Luis Marrero Negrón, reportó haber tenido pérdidas que ascienden a $311,096.07.

Otro de los comerciantes alegó pérdidas de $9,971.20 y tuvo que buscar atención médica por dolor facial y de cabeza debido a la inhalación de humo. Otro dijo que desde el incidente ha luchado contra la ansiedad, y el olor a humo le provoca un estado de pánico.

Bertothy se declaró culpable de provocar el incendio en la madrugada del 2 de enero de este año, que dejó pérdidas sustanciales en tres negocios y la hospedería.

Los hechos comenzaron cuando la mujer residente en el estado de Misuri, en aparente estado de embriaguez llegó al Bar Marea, causando disturbios e intimidando a los presentes. La situación escaló al punto de que el dueño, empleados y clientes solicitaron ayuda policial en dos ocasiones.

Según testimonios de los afectados, la Policía escoltó a la agresora a su hospedaje cercano, pero a pesar de eso, la mujer regresó más tarde con un contenedor de gasolina, provocando un incendio que afectó gravemente la zona y obligó a evacuar a más de 50 personas.