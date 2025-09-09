Le propinan golpiza con un palo esta madrugada en Moca

by

MOCA: Un caso de agresión fue registrado a la 1:59 de la madrugada en el kilómetro 4.5, en la marginal de la carretera PR-111, en el barrio Pueblo de Moca.

Según informó el querellante, varios individuos lo agredieron en diferentes partes del cuerpo, utilizando las manos y un palo, causándole una herida abierta en el labio y hematomas en diferentes partes del cuerpo.

Alegó además que antes de abandonar el lugar, uno de los individuos portando un arma de fuego lo amenazó de muerte.

El perjudicado fue llevado por un familiar al Hospital San Carlos, donde le tomaron varios puntos de sutura.

La agente Yarilis Urrutia, de cuartel de Moca, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.