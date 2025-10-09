Legislador Municipal del PIP denuncia abandono de comunidad rural en Ponce

by

PONCE: El doctor José Escabí Pérez, legislador municipal de Ponce por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Perla del Sur, denunció lo que describió como el abandono en el que se encuentra la carretera PR-588 y las calles municipales del sector El Hoyo en el barrio Río Chiquito.

“En una visita realizada el sábado pasado con el líder comunitario y algunos residentes de dicha comunidad, junto al exlegislador municipal Justiniano Díaz Maldonado y los jóvenes Emmanuel Sánchez y Axel Bonilla pudimos comprobar de primera mano el estado de deterioro en el que se encuentra la carretera 588 y las calles municipales que utilizan a diario con mucha dificultad”, dijo el doctor Escabí Pérez.

“Resulta inverosímil que hay residentes pacientes de diálisis y ya la ambulancia que les ofrecía transportación al centro de diálisis al que asisten no pueda ir a buscarlos por las condiciones de las carreteras. En una carretera municipal existen tres vados que están en el aire, sostenidos solamente por el tope de cemento sobre el cual discurren los carros, poniendo vidas en peligro”, añadió Díaz Maldonado.

Los jóvenes Emmanuel Sánchez y Axel Bonilla vieron con sus propios ojos las condiciones descritas por Escabí

Pérez y Díaz Maldonado, además de la falta de iluminación y las malas condiciones en las que se encuentran la cancha de baloncesto y el área recreativa.

Finalmente, el doctor José Víctor Madera, presidente del Comité Municipal del PIP, expresó que “las condiciones descritas por el grupo que visitó la comunidad denotan una falta de interés del Estado, así como del Municipio, dándole prioridad a asuntos que no la tienen. Exhortamos a la administración municipal a dar inmediata atención a las situaciones que el Partido Independentista Puertorriqueño en Ponce ha traído a su atención”.